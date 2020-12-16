ЗАМАНА - В Дагестане будет погашена задолженность пособий по безработице

В Дагестане будет погашена задолженность пособий по безработице

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16 декабря, 2020. Среда 15:40
В Дагестане будет погашена задолженность пособий по безработице

В Дагестане погасят задолженность по выплате пособий по безработице, сообщает пресс-служба Минтруда Дагестана.

В Дагестане будет погашена задолженность пособий по безработице
Общество

На реализацию данной задачи средства регионы получат из федерального бюджета. Сответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
На обеспечение социальных выплат безработным гражданам Дагестан получит дополнительные средства в размере 700 миллионов рублей.
Республикой в текущем году на эти цели уже  направлено 2,6 миллиарда рублей.

 

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