В Дагестане будет погашена задолженность пособий по безработице

На реализацию данной задачи средства регионы получат из федерального бюджета. Сответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На обеспечение социальных выплат безработным гражданам Дагестан получит дополнительные средства в размере 700 миллионов рублей.

Республикой в текущем году на эти цели уже направлено 2,6 миллиарда рублей.