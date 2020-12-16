Количество самозанятых в республике, по данным налоговых органов достигло 3267 человек. Уточним, что самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.
Свыше трех тысяч самозанятых зарегистрировано в Дагестане
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 13:50
Наибольший процент самозанятых в республике составляют люди, чья деятельность связано с перевозками, автосервисом и продажей продукции собственного производства.
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