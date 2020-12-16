В своем заявлении она сообщила, что вынуждена уже четыре месяца находиться у родственников. Причина тому затянувшаяся замена лифта в доме, где она проживает, по адресу: Аметхан-Султана 19 "А" корпус 3. Руководитель Госжилинспекции Дагестана Али Джабраилов пообещал заявительнице взять ситуацию под личный контроль. 15 декабря Али Джабраилов посетил указанный многоквартирный дом и убедился, что лифт запущен в тестовом режиме. Вопрос, тянувшийся более 4 месяцев, удалось решить за 13 дней.
Руководитель Госжилинспекции ускорил установку нового лифта в доме девушки – колясочницы
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 13:00
Инвалид первой группы Бурлият Мирзаалиева обратилась в жилищную инспекцию республики с жалобой.
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