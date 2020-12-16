ЗАМАНА - В Дагестане появились три новых детских сада

В Дагестане появились три новых детских сада

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16 декабря, 2020. Среда 11:58
В Дагестане появились три новых детских сада

Строительство трех детских садов завершено в селах Гамиях, Шушия и Дучи Новолакского района.

В Дагестане появились три новых детских сада
Общество

По сообщению Минэкономразвития РФ, ранее в данных селах не было дошкольных учреждений. Строительство детских садов было произведено в рамках государственной программы социально-экономического развития СКФО. Бюджет строительства составил 119 миллионов рублей. В феврале будущего года учреждения примут более трех сотен детей, тем самым полностью обеспечив три села дошкольным образованием. 

 

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