По сообщению Минэкономразвития РФ, ранее в данных селах не было дошкольных учреждений. Строительство детских садов было произведено в рамках государственной программы социально-экономического развития СКФО. Бюджет строительства составил 119 миллионов рублей. В феврале будущего года учреждения примут более трех сотен детей, тем самым полностью обеспечив три села дошкольным образованием.
В Дагестане появились три новых детских сада
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 11:58
Строительство трех детских садов завершено в селах Гамиях, Шушия и Дучи Новолакского района.
Последнее от Хадижат
- Руководитель Госжилинспекции ускорил установку нового лифта в доме девушки – колясочницы
- Махачкала участвует в конкурсе на самый необычный памятник Юга России и Северного Кавказа
- В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки
- В Хасавюрте задержан подозреваемый в краже из мечети
- В Дахадаевском районе отремонтировали автодорогу Шадни – Меусиша