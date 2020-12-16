В Дагестане появились три новых детских сада

По сообщению Минэкономразвития РФ, ранее в данных селах не было дошкольных учреждений. Строительство детских садов было произведено в рамках государственной программы социально-экономического развития СКФО. Бюджет строительства составил 119 миллионов рублей. В феврале будущего года учреждения примут более трех сотен детей, тем самым полностью обеспечив три села дошкольным образованием.