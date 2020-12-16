ЗАМАНА - В Дахадаевском районе отремонтировали автодорогу Шадни – Меусиша

В Дахадаевском районе отремонтировали автодорогу Шадни – Меусиша

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16 декабря, 2020. Среда 08:10
В Дахадаевском районе отремонтировали автодорогу Шадни – Меусиша

В Дахадавском районе провели ремонтные работы автодороги, соединяющей два села района: Шадни и Меусиша.

В Дахадаевском районе отремонтировали автодорогу Шадни – Меусиша
Общество

Как сообщает сетевое издание "Мирмол", протяженность автодороги четыре киллометра. Ее ремонт стал возможен благодаря реализации национального проекта«Безопасные и качественные дороги».

На данном отрезке дороги расширено автодорожное полотно, установлены водоотводы с целью не допустить переувлажнение землянного полотна а также проведены другие работы. Для жителей села ремонт дороги стал большим и долгожданным событием. Длительное время они были заложниками бездорожья и не могли попасть из одного населённого пункта в другой.

 

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