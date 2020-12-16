ЗАМАНА - В Дагестане увеличили число ковид-стационаров

В Дагестане увеличили число ковид-стационаров

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16 декабря, 2020. Среда 07:33
В Дагестане увеличили число ковид-стационаров

С 15 декабря, в связи с эпидемиологической обстановкой в республике, клиническая больница №2 вновь открыта для приема дагестанцев с подозрением на коронавирус. 

В Дагестане увеличили число ковид-стационаров
Общество

По сообщению министерства здравоохранения республики, в больнице будет развернуто 150 коек 14 из которых реанимационные. Ряд городских и районных больниц также перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него. Ежесуточно в Дагестане госпитализирует более 300 пациентов.

 

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