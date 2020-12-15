Глава Роспотребнадзора по Дагестану предложил продлить режим самоизоляции до 31 декабря

Данное предложение руководитель Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов высказал на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Вел заседание в режиме видеоконференции врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.

Объясняя свою позицию, Николай Павлов уточнил: эпидемиологическая ситуация в республике продолжает оставаться напряженной, граждане не соблюдают режим самоизоляции, не носят маски, посещают места массового скопления людей. По мнению главы Роспотребнадзора, для недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо продлить режим самоизоляции для граждан пожилого возраста и молодых, относящихся к группе риска до 31 декабря. Также, в рамках совещания Сергей Меликов обсудил с правительством меры по оказанию качественной медицинской помощи больным COVID-1 и доставку лекарств пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.

Одной из тем совещания стала организация работы call-центра 112 по вопросам коронавирусной инфекции. В своем отчете, ректор ДГМУ Сулейман Маммаев сообщи что за две суток на короткий номер 112 поступило более 1200 звонков. Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов высоко оценил организацию работы cаll-центра и пообещал посетить его лично уже на будущей неделе.