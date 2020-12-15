ЗАМАНА - Жительница Буйнакска получила срок за призывы к экстремизму

Жительница Буйнакска получила срок за призывы к экстремизму

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15 декабря, 2020. Вторник 16:57
Жительница Буйнакска получила срок за призывы к экстремизму

Жительница Буйнакска признана виновной в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», - сообщает РИА «Дагестан».

Жительница Буйнакска получила срок за призывы к экстремизму
Общество

Следствия установило: женщинапризывыла к экстремистской деятельности посредством комментариев в социальных сетях. В рамках судебного заседания, подсудимая признала свою вину полностью. Буйнакский районный суд приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

 

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