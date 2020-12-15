Вагоны следуют в составе поезда №85/86 Махачкала Москва. Напомним, ранее железнодорожное сообщение между Москвой и Дербентом осуществлялось поездом Москва Баку Москва. Однако в настоящее время данное сообщение закрыто в связи с эпидемиологической обстановкой мире. Поезд по маршруту Дербент Москва приблизительно идет 1 сутки и 19 часов.
В Дербент из Москвы снова можно будет добраться без пересадок
- Автор Хадижат
- 15 декабря, 2020. Вторник 16:42
Из Дербента поезда начнут отправляться с 14 декабря по четным числам, а из Москвы с Павелецкого вокзала с 15 декабря по нечетным числам.
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