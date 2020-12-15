ЗАМАНА - Состояние 184 пациентов ГКБ № 1 Махачкалы оценивается как тяжелое

Состояние 184 пациентов ГКБ № 1 Махачкалы оценивается как тяжелое

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15 декабря, 2020. Вторник 16:20
Состояние 184 пациентов ГКБ № 1 Махачкалы оценивается как тяжелое

184 пациента с коронавирусной инфекцией, проходящие лечение в Городской клинической больнице №1 Махачкалы находятся в тяжелом состоянии, - сообщает сетевое издание "Мирмол". 

Состояние 184 пациентов ГКБ № 1 Махачкалы оценивается как тяжелое
Общество

Сегодня в медучреждениях, по информации издания, находятся 900 пациентов с подверженным COVID-19. 478 из них подключены к кислороду. 42 пациента находятся в реанимации. 

 

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