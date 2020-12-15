ЗАМАНА - Врио главы Минсельхозпрода Дагестана рассказал о мерах стабилизации цен на продукты

Врио главы Минсельхозпрода Дагестана рассказал о мерах стабилизации цен на продукты

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15 декабря, 2020. Вторник 15:56
Врио главы Минсельхозпрода Дагестана рассказал о мерах стабилизации цен на продукты

Министр сельского хозяйства и продовольствия Абзагир Гусейнов провел встречу с журналистами, в рамках которой рассказал о росте цен на продукты в республике и мерах, которые применяются для их стабилизации.

Врио главы Минсельхозпрода Дагестана рассказал о мерах стабилизации цен на продукты
Общество

О том, что наиболее ощутимый рост цен  зафиксирован на муку, сахар и подсолнечное масло мы уже писали, подробнее об этом можно прочитать тут

По заявлению министра, рост цен зафиксирован в Дагестане не на все продукты. Так, например, зерно, сахар и подсолнечное масло подорожали еще осенью. В данный момент дагестанцы наблюдают рост цен на овощи и фрукты. Министр назвал его незначительным и объяснил причину сменой сезона. 

- На полях фрукты и овощи практически закончились и эти продукты поступают в продажу из хранилищ. Согласно мониторингу, проведенному министерством, рост цен на овощи и фрукты составил 3-5%. Подорожали картофель, лук, капуста, морковь и свекла, - отметил Абзагир Гусейнов.

Говоря о ценах на муку министр отметил, после нового года стоимость зерна снизится, соответственно, мука либо останется по той же цене либо подешевеет. Что касается цен на хлеб, врио руководителя ведомства заявил: на встрече с руководителями крупных пекарен была достигнута договоренность заморозить цены на белый и серый хлеб до нового года. 

 

 

 

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