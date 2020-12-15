В селе Средний Арадирих благоустраивают парк у озера

Как отмечает директор Арадирихской школы Гасан Алигаджиев, участие села в проекте «Местные инициативы» действительно меняет жизнь в лучшую сторону, делая ее интереснее. Как сообщает интернет-издание, в парковой зоне у озера села откроют детскую площадку с аттракционами, уголок для воркаута и другие современные пространства для ведения здорового образа жизни, развития детей и интересного досуга.