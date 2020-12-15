ЗАМАНА - В селе Средний Арадирих благоустраивают парк у озера

В селе Средний Арадирих благоустраивают парк у озера

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15 декабря, 2020. Вторник 14:38
В селе Средний Арадирих благоустраивают парк у озера

Вокруг озера, расположенного на территории села Средний Арадирих Гумбетовского района благоустраивают парковую зону. Данная работа проводится в рамках проекта «Местные инициативы», - сообщает РИА «Дагестан».

В селе Средний Арадирих благоустраивают парк у озера
Общество

Как отмечает директор Арадирихской школы Гасан Алигаджиев, участие села в проекте «Местные инициативы» действительно меняет жизнь в лучшую сторону, делая ее интереснее. Как сообщает интернет-издание, в парковой зоне у озера села откроют детскую площадку с аттракционами, уголок для воркаута и другие современные пространства для ведения здорового образа жизни, развития детей и интересного досуга.

 

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