Врио председателя Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов подчеркнул, Дагестан является малолесным регионом, в связи с этим необходимо пресекать заготовку хвойных деревьев, особо ценных для экосистемы планеты.
В преддверии Нового года, Комитетом издан приказ «Об охране хвойных молодняков в предновогодний период» и доведен до всех лесничеств. Согласно приказу, за вырубку и заготовку сосен и елей нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Ущерб от вырубки одной сосны диаметром 12 сантиметров составляет 4930 рублей.
Ущерб, нанесенный лесным насаждениям свыше 5000 рублей влечет за собой уголовную ответственность. Наказание может составить от 3 до 4 лет лишения свободы или штраф от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.