В Дагестане запретили рубить елки на новый год

По сообщению Комитета по лесному хозяйству, их завезут из других регионов страны.

Врио председателя Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов подчеркнул, Дагестан является малолесным регионом, в связи с этим необходимо пресекать заготовку хвойных деревьев, особо ценных для экосистемы планеты.

В преддверии Нового года, Комитетом издан приказ «Об охране хвойных молодняков в предновогодний период» и доведен до всех лесничеств. Согласно приказу, за вырубку и заготовку сосен и елей нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Ущерб от вырубки одной сосны диаметром 12 сантиметров составляет 4930 рублей.

Ущерб, нанесенный лесным насаждениям свыше 5000 рублей влечет за собой уголовную ответственность. Наказание может составить от 3 до 4 лет лишения свободы или штраф от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.