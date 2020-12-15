ЗАМАНА - В Дагестане запретили рубить елки на новый год

В Дагестане запретили рубить елки на новый год

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15 декабря, 2020. Вторник 13:58
В Дагестане запретили рубить елки на новый год

По сообщению Комитета по лесному хозяйству, их завезут из других регионов страны.

В Дагестане запретили рубить елки на новый год
Общество

Врио председателя Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов подчеркнул, Дагестан является малолесным регионом, в связи с этим необходимо пресекать заготовку хвойных деревьев, особо ценных для экосистемы планеты.

В преддверии Нового года, Комитетом издан приказ «Об охране хвойных молодняков в предновогодний период» и доведен до всех лесничеств. Согласно приказу, за вырубку и заготовку сосен и елей нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Ущерб от вырубки одной сосны диаметром 12 сантиметров составляет 4930 рублей.
Ущерб, нанесенный лесным насаждениям свыше 5000 рублей влечет за собой уголовную ответственность. Наказание может составить от 3 до 4 лет лишения свободы или штраф от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.

 

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