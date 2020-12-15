ЗАМАНА - В Дагестане бесплатно регистрируют индивидуальных предпринимателей

В Дагестане бесплатно регистрируют индивидуальных предпринимателей

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15 декабря, 2020. Вторник 13:40
В Дагестане бесплатно регистрируют индивидуальных предпринимателей

 Об этом сообщает Центр поддержки предпринимательства в Республике Дагестан «Мой Бизнес».

В Дагестане бесплатно регистрируют индивидуальных предпринимателей
Общество

Процесс регистрации весьма простой. Предпринимателю необходимо подать заявление, придя в центр по адресу город Махачкала, Гагарина 120. При себе необходимо иметь оригинал паспорта и оригинал ИНН. Затем, в назначенный день, необходимо явиться в центр «Мой бизнес» и получить свое свидетельство о регистрации. Возникшие вопросы можно задать позвонив на горячую линию: 8 800 700 99 00

 

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