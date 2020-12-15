В Дагестане бесплатно регистрируют индивидуальных предпринимателей

Процесс регистрации весьма простой. Предпринимателю необходимо подать заявление, придя в центр по адресу город Махачкала, Гагарина 120. При себе необходимо иметь оригинал паспорта и оригинал ИНН. Затем, в назначенный день, необходимо явиться в центр «Мой бизнес» и получить свое свидетельство о регистрации. Возникшие вопросы можно задать позвонив на горячую линию: 8 800 700 99 00