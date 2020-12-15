11 человек погибли при пожаре в Башкирии

11 человек погибли, 4 удалось спастись. В ночь с 14 на 15 декабря, на дежурстве в доме престарелых осталась дочь владелицы Расимы Махияновой. Именно она вывела трех стариков, когда сработала пожарная сигнализация. Остальных спасти не успела. А выбраться самостоятельно пожилые люди не смогли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что в местном отделении соцзащиты о существовании данного частного пансионата не имели представления.

Жители села Ишбулдино рассказали, как помогали тушить пожар в доме престарелых. Будили людей, боролись с огнем.