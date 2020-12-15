ЗАМАНА - Пожарную часть открыли в селе Карчаг Сулейман-Стальского района

Пожарную часть открыли в селе Карчаг Сулейман-Стальского района

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15 декабря, 2020. Вторник 09:46
Пожарную часть открыли в селе Карчаг Сулейман-Стальского района

Новая часть – это 21 специалист. Они будут обслуживать 8 сельских поселений, где проживают более 10 тысяч человек. Пожарная часть оснащена современной пожарной техникой и вооружением, сообщает РГВК "Дагестан".

Пожарную часть открыли в селе Карчаг Сулейман-Стальского района
Общество

Население района теперь может быть спокойно: у них есть своя пожарная часть, которая прибудет в необходимой ситуации и локализует пожар.  Напомним, это тридцатая пожарная часть, открытая в республике. В ноябре этого года уже был сдан в эксплуатацию пункт пожарной охраны в Хунзахском районе. Предстоит открыть еще две: в Ботлихском и Кизлярском районах. 

Глава района Нариман Абдулмуталимов отметил, что пожарная часть не просто необходимая мера безопасности для района, но и красивое архитектурное сооружение, которое будет украшать село Карчаг. 

 

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