Дагестанские волонтеры приглашаются к участию в акции «Новый год в каждый дом»

В рамках акции взаимопощи «Мы вместе», 19 декабря волонтеры начнут доставлять новогодние подарки детям из малоимущих семей, а также детям медиков, которые работают с коронавирусными больными, - сообщает РИА "Дагестан".

По словам главы Минмолодежи Дагестана Камила Саидова, добровольцы также придут с подарками в детские дома и реабилитационные центры. В данный момент идет регистрация приема заявок от волонтеров, желающих принять участие в акции.

Поздравления продлятся до 31 декабря и будут осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических требований - сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РД. Так, мероприятия пройдут на свежем воздухе или лестничной площадке, а подарки детям будут переданы бесконтактно.

Регистрация волонтеров проходит на портале DOBRO.RU и продлится до 18 декабря. По результатам акции будет проведен конкурс «Волонтер – Дед мороз года».

Напомним, что идею о проведении мероприятия поддержал Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтёрами.