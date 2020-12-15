ЗАМАНА - Дагестанские волонтеры приглашаются к участию в акции «Новый год в каждый дом»

Дагестанские волонтеры приглашаются к участию в акции «Новый год в каждый дом»

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15 декабря, 2020. Вторник 10:50
Дагестанские волонтеры приглашаются к участию в акции «Новый год в каждый дом»

В рамках акции взаимопощи «Мы вместе», 19 декабря волонтеры начнут доставлять новогодние подарки детям из малоимущих семей, а также детям медиков, которые работают с коронавирусными больными, - сообщает РИА "Дагестан".

Дагестанские волонтеры приглашаются к участию в акции «Новый год в каждый дом»
Общество

По словам главы Минмолодежи Дагестана Камила Саидова, добровольцы также придут с подарками в детские дома и реабилитационные центры. В данный момент идет регистрация приема заявок от волонтеров, желающих принять участие в акции.

Поздравления продлятся до 31 декабря и будут осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических требований - сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РД. Так, мероприятия пройдут на свежем воздухе или лестничной площадке, а подарки детям будут переданы бесконтактно.

Регистрация волонтеров проходит на портале DOBRO.RU и продлится до 18 декабря. По результатам акции будет проведен конкурс «Волонтер – Дед мороз года». 
Напомним, что идею о проведении мероприятия поддержал Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтёрами.

 

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