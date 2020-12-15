ЗАМАНА - Дагестанских школьников приглашают проверить знание безопасности правил дорожного движения

Дагестанских школьников приглашают проверить знание безопасности правил дорожного движения

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15 декабря, 2020. Вторник 09:03
Дагестанских школьников приглашают проверить знание безопасности правил дорожного движения

В России проходит Единой федеральное тестирование учащихся 5 -11 классов по тематике безопасности дорожного движения.  Тестирование школьник может пройти зарегестрировавшись на сайте знатокпдд.рф.

Дагестанских школьников приглашают проверить знание безопасности правил дорожного движения
Общество

Каждому участнику предстоит ответить за один час на 45 вопросов, разделенных на три блока: пешеходная безопасность, безопасностью передвижения на средствах индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты и т.д.), а также общие вопросы. Данное тестирование проходит в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма второй год. Представители ГИБДД надеются, что в результате полученных знаний, количество происшествий на дорогах с участием детей уменьшится. Уточним, по итогам 11 месяцев уходящего года, на дорогах России уже зарегистрировано более 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. Погибли 475 детей.

 

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