Дагестанских школьников приглашают проверить знание безопасности правил дорожного движения

Каждому участнику предстоит ответить за один час на 45 вопросов, разделенных на три блока: пешеходная безопасность, безопасностью передвижения на средствах индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты и т.д.), а также общие вопросы. Данное тестирование проходит в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма второй год. Представители ГИБДД надеются, что в результате полученных знаний, количество происшествий на дорогах с участием детей уменьшится. Уточним, по итогам 11 месяцев уходящего года, на дорогах России уже зарегистрировано более 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. Погибли 475 детей.