Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян

Более половины населения страны, уже привиты от гриппа, - сообщает сайт Роспотребнадзора.

Вакцинация является главной профилактикой заболеваемости ОРВИ в стране. С ее помощью граждане могут избежать серозных осложнений со здоровьем, а в этом году, на фоне эпидемии коронавируса, сохранить свое здоровье крайне важно.

В этом сезоне, пороги заболеваемости ОРВИ уже превышены в 44 регионах. Преимущественно, болеет взрослое население.

Привиться от гриппа нужно обязательно, считают специалисты. К их мнению прислушались уже более 78 миллионов россиян, ответственно подошедших к состоянию своего здоровья.

На данный момент, во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа.