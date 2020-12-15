ЗАМАНА - Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян

Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян

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15 декабря, 2020. Вторник 08:17
Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян

Более половины населения страны, уже привиты от гриппа, - сообщает сайт Роспотребнадзора. 

Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян
Общество

Вакцинация является главной профилактикой заболеваемости ОРВИ в стране. С ее помощью граждане могут избежать серозных осложнений со здоровьем, а в этом году, на фоне эпидемии коронавируса,  сохранить свое здоровье крайне важно.

В этом сезоне, пороги заболеваемости ОРВИ уже превышены в 44 регионах. Преимущественно, болеет взрослое население. 

Привиться от гриппа нужно обязательно, считают специалисты. К их мнению прислушались уже более 78 миллионов россиян, ответственно подошедших к состоянию своего здоровья.

На данный момент, во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа.

 

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