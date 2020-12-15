Вакцина от коронавируса не повод забывать о мерах предосторожности

Безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердилась в ходе экспертизы, проведённой независимым комитетом по оценке клинических испытаний.

О том, что в республику поступила уже вторая партия вакцин и теперь привиться можно будет не только в Махачкале мы уже писали, прочитать публикацию можно тут.

Отметим, что за весь период пандемии коронавируса в России было зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения COVID-19, из них более 44 тысяч со смертельным исходом. Всего в мире коронавирусом заболело более 67 млн человек.

Специалисты считают вакцинацию не достаточной мерой для того, чтобы можно было говорить о завершении периода пандемии. Для борьбы с COVID-19 нужно продолжать принимать и другие меры, в том числе тестировать население и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Вакцина лишь дополнительный инструмент, а не замена всех мер предосторожности.