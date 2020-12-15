ЗАМАНА - Вакцина от коронавируса не повод забывать о мерах предосторожности

Вакцина от коронавируса не повод забывать о мерах предосторожности

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15 декабря, 2020. Вторник 07:35
Вакцина от коронавируса не повод забывать о мерах предосторожности

Партии вакцин "Спутник V" поступили во все российские субъекты. Регионы готовы к началу массовой вакцинации граждан от коронавируса.

Вакцина от коронавируса не повод забывать о мерах предосторожности
Общество

Безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердилась в ходе экспертизы, проведённой независимым комитетом по оценке клинических испытаний.

О том, что в республику поступила уже вторая партия вакцин и теперь привиться можно будет не только в Махачкале мы уже писали, прочитать публикацию можно тут.

Отметим, что за весь период пандемии коронавируса в России было зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения COVID-19, из них более 44 тысяч со смертельным исходом. Всего в мире коронавирусом заболело более 67 млн человек.

Специалисты считают вакцинацию не достаточной мерой для того, чтобы можно было говорить о завершении периода пандемии. Для борьбы с COVID-19 нужно продолжать принимать и другие меры, в том числе тестировать население и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Вакцина лишь дополнительный инструмент, а не замена всех мер предосторожности.

 

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