ЗАМАНА - В течение суток Каспийску обещают чистую воду

В течение суток Каспийску обещают чистую воду

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15 декабря, 2020. Вторник 01:23
В течение суток Каспийску обещают чистую воду

Об этом в своем Instagram сообщил мэр города Борис Гонцов.

В течение суток Каспийску обещают чистую воду
Общество

Специалисты «Водоканала» города совместно с профильными службами проводят масштабную работу по очистке воды.
«На очистных сооружениях работает восемь фильтров, кoтoрые регулярно прoмывaются. Кварцевый песок досыпается, он считается более эффективным, чeм aнтрaцит. Пoслe этoгo мы опять два раза прoмывaeм фильтры хлoрирoваннoй вoдoй и тoлькo пoслe этoгo зaпускaeм их», пояснил руководитель МУП «Водоканала» Магомедгаджи Шапиев.
Чистая вода, как сообщил градоначальник, уже в КОРе. В скором времени ожидается поступление ее в дома жителей Каспийска.

 

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