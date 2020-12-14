«Трэш-Ток» Закарьи Закарьяева открылся в Научной библиотеке ДГУ

Основной посыл проекта – проблема взаимоотношений людей в интернете, где отношения и самих людей доводят до самых разных стадий – от совершенства и роста до животных инстинктов и жестокого поведения, преумножения эмоционального мусора.

Все скульптуры изготовлены из пенопласта или пенполексаи «обшиты» клавишами. В результате трёхлетней работы художник создал 78 скульптур и объектов, которые представлены на выставке. Кроме того, в арт-объектывмонтированы платы, провода, шины и другиекомплектующие вышедших из строя компьютеров.

«Сегодня растет конкуренция за создание лучших условий для самореализации молодежи, раскрытия потенциала каждой творческой, научно-технической единицы человеческого капитала. Все регионы стараются открывать новые площадки, где будут пересекаться инновации, наука, культура, социальная активность. В нашей республике, богатой своим историческим наследием и творческими талантами, Научная библиотека им. А.А. Абилова ДГУ - лучшее пространство для молодежи, где она может не только погрузиться в науку и исследовательскую деятельность, но и ознакомиться с такими образцами современного искусства, как экспонаты выставки популярного дагестанского художника ЗакарьиЗакарьяева», - рассказал побывавший на открытии выставки ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Закарья Закарьяев — дагестанский художник, идущий в ногу с тенденциями современности. Его работы отличаются неординарностью. Из советских монет, старой клавиатуры, пенопласта, пластиковых манекенов и других непригодных материалов он создает арт-объекты, которые выставляются как в Дагестане, в России и за рубежом.

Желающие могут посетить выставку по адресу г Махачкала, ул. Батырая, д. 1, Научная библиотека ДГУ, 2 этаж. Выставка продлится до конца января. В воскресенье библиотека не работает.