Минсельхоз России подготовит меры для стабилизации цен на основные продукты

Уточним, с начала года стоимость сахара увеличилась на 71,5%, цена подсолнечного масла выросла на 23,8% и продолжает расти, мука подскочила на почти 13%, а макароны на 10,5%.

На прошлой неделе Владимир Путин потребовал не допустить ситуации, при которой россиянам не будет хватать денег на продукты.

Найти выход из ситуации в Минсельхозе России пытаются совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ряд мер уже приняты. Например, с 9 января будущего года года в России будет введена пошлина на экспорт подсолнечника постановление об этом 10 декабря подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Это позволит избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Также министр сообщил, что представители сахарного бизнеса готовы минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста. Аналогичное решение приняли и маслозаводы.