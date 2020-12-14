ЗАМАНА - Инвестиционный фонд ищет в Дагестане бизнес-проекты для поддержки

Инвестиционный фонд ищет в Дагестане бизнес-проекты для поддержки

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14 декабря, 2020. Понедельник 15:05
Инвестиционный фонд ищет в Дагестане бизнес-проекты для поддержки

Инвестиционный фонд «Elbrus Venture» готов поддержать бизнес-проекты из Дагестана в области туризма, ресторанного бизнеса и сельского хозяйства не превышающие инвестиционной стоимости в 50 миллионов рублей.

Инвестиционный фонд ищет в Дагестане бизнес-проекты для поддержки
Общество

Пo слoвaм учредителя фoндa Эльбруса Гасанова, в фонде работает кoмaндa oпытных специaлистoв в oблaсти интeрнeта и инвестиций, за плечами которых десятки реализованных стартапов. 
По словам Гасанова, большинство стартапов терпит крах на этапе формирования презентаций и юридических документов. Фонд «Elbrus Venture» не просто инвенстирует средства в проекты, но и готов оказать поддержку, выступив в роли наставника.

Планируется, что фонд будет зарабатывать на росте стоимости компании и дальнейшей продаже своей доли внешнему покупателю либо основателям через 3-7 лет.

Отбор проектов осуществляется через заявку на сайте фонда

 

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