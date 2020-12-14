В Дагестан поступила очередная партия вакцины от коронавируса

Нaпoмним, иммунизaция дoбрoвoльная и прeднaзнaчeнa для вoзрaстной кaтeгoрии от 18 до 60 лет.

Перед применением вакцины пациент должен пройти полное обследование. Противопоказаниями для прививки являются беременность и период грудного вскармливания. Также она противопоказана людям с высокой температурой и признаками заболевания ОРВИ.

Привиться от коронавируса можно в поликлинике по месту жительства, жители других городов и районов республики могут пройти данную процедуру в Республиканском центре инфекционных болезней, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РД.