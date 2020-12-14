В Магарамкентском районе вручили награды за вклад в развитие сельского хозяйства

Автор Хадижат

За добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса почетными грамотами министерства сельского хозяйства и продовольствия Даегестана награждены начальник Магарамкентского районного отдела Россельхозцентра Тамамат Халидова и бригадир СПК «Гранит» Мирзе Балабеков, - сообщает РИА "Дагестан".