Вручая награды, глава района Фарид Ахмедов отметил, сельское хозяйство для района приоритетное направление, и поблагодарил награжденных за труд на благо республики, пожелав им крепкого здоровья, сил и долголетия. Фарид Ахмедов выразил надежду, что своим примером жители района сумеют замотивировать молодые поколение в сфере сельского хозяйства.
В Магарамкентском районе вручили награды за вклад в развитие сельского хозяйства
- Автор Хадижат
- 14 декабря, 2020. Понедельник 11:30
За добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса почетными грамотами министерства сельского хозяйства и продовольствия Даегестана награждены начальник Магарамкентского районного отдела Россельхозцентра Тамамат Халидова и бригадир СПК «Гранит» Мирзе Балабеков, - сообщает РИА "Дагестан".