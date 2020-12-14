ЗАМАНА - В Магарамкентском районе вручили награды за вклад в развитие сельского хозяйства

В Магарамкентском районе вручили награды за вклад в развитие сельского хозяйства

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14 декабря, 2020. Понедельник 11:30
В Магарамкентском районе вручили награды за вклад в развитие сельского хозяйства

За добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса почетными грамотами министерства сельского хозяйства и продовольствия Даегестана награждены начальник Магарамкентского районного отдела Россельхозцентра Тамамат Халидова и бригадир СПК «Гранит» Мирзе Балабеков, - сообщает РИА "Дагестан".

В Магарамкентском районе вручили награды за вклад в развитие сельского хозяйства
Общество

Вручая награды, глава района Фарид Ахмедов отметил, сельское хозяйство для района приоритетное направление, и поблагодарил награжденных за труд на благо республики, пожелав им крепкого здоровья, сил и долголетия. Фарид Ахмедов выразил надежду, что своим примером жители района сумеют замотивировать молодые поколение в сфере сельского хозяйства.

 

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