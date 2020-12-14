ЗАМАНА - Новые образовательные учреждения Махачкалы и Каспийска готовятся к вводу в эксплуатацию

Новые образовательные учреждения Махачкалы и Каспийска готовятся к вводу в эксплуатацию

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14 декабря, 2020. Понедельник 11:00
Новые образовательные учреждения Махачкалы и Каспийска готовятся к вводу в эксплуатацию

Абдулпатах Амирханов проинспектировал готовность к сдаче детских садов и школы в Махачкале и Каспийске.

Новые образовательные учреждения Махачкалы и Каспийска готовятся к вводу в эксплуатацию
Общество

Особое внимание в строительстве дошкольных объектов в республике уделено обеспечению безопасности. Так в каждой группе детского сада имеется индивидуальный пожарный и эвакуационный выходы.

Премьер-министр республики посетил детские сады в Махачкале и Каспийске рассчитанные 250 и 100 мест. Оба детских сада построены во всем современным стандартам и требованиям. Строительство дошкольных учебных учреждений проходит в рамках осударственной программы РФ «Развитие образования» и национального проекта «Демография».

Также была проведена инспекция школы, построенной в поселке Талги по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По условиям программы, под снос пошла старая аварийная школа, на территории которой размещены спортивные площадки.

Объекты планируется сдать до 1 февраля 2021 года.

 

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