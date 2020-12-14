ЗАМАНА - Дагестанцам могут вернуть деньги за некачественную воду

Дагестанцам могут вернуть деньги за некачественную воду

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14 декабря, 2020. Понедельник 10:23
Дагестанцам могут вернуть деньги за некачественную воду

По словам мэра Каспийска Бориса Гонцова, он получил множество жалоб от жителей на некачественную воду и просьбы провести перерасчет платежей.

Дагестанцам могут вернуть деньги за некачественную воду
Общество

Глава города инициативу поддержал, он признает, что каспийчане стали заложниками халатности работников соответствующих ведомств.  «Мы не смогли вовремя достроить очистные сооружения. Не смогли спросить с тех, кто не довел строительство до конца» подчеркнул Гонцов.
С этой точной зрения согласен и главный санврач республики Николай Павлов, по мнению которого, за грязную воду жители республики платить не должны.

 

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