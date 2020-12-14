Глава города инициативу поддержал, он признает, что каспийчане стали заложниками халатности работников соответствующих ведомств.
«Мы не смогли вовремя достроить очистные сооружения. Не смогли спросить с тех, кто не довел строительство до конца» подчеркнул Гонцов.
С этой точной зрения согласен и главный санврач республики Николай Павлов, по мнению которого, за грязную воду жители республики платить не должны.
Дагестанцам могут вернуть деньги за некачественную воду
- Автор Хадижат
- 14 декабря, 2020. Понедельник 10:23
По словам мэра Каспийска Бориса Гонцова, он получил множество жалоб от жителей на некачественную воду и просьбы провести перерасчет платежей.
Глава города инициативу поддержал, он признает, что каспийчане стали заложниками халатности работников соответствующих ведомств.
«Мы не смогли вовремя достроить очистные сооружения. Не смогли спросить с тех, кто не довел строительство до конца» подчеркнул Гонцов.