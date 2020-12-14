Дагестанцам могут вернуть деньги за некачественную воду

По словам мэра Каспийска Бориса Гонцова, он получил множество жалоб от жителей на некачественную воду и просьбы провести перерасчет платежей.

Глава города инициативу поддержал, он признает, что каспийчане стали заложниками халатности работников соответствующих ведомств. «Мы не смогли вовремя достроить очистные сооружения. Не смогли спросить с тех, кто не довел строительство до конца» подчеркнул Гонцов.

С этой точной зрения согласен и главный санврач республики Николай Павлов, по мнению которого, за грязную воду жители республики платить не должны.