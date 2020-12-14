ЗАМАНА - В Дагестане продолжают погибать тюлени

В Дагестане продолжают погибать тюлени

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14 декабря, 2020. Понедельник 09:13
В Дагестане продолжают погибать тюлени

В Дагестане продолжают искать причину массовой гибели тюленей.

По сообщению Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства, за период с 6 по 10 декабря инспекторы насчитали 272 трупа.  С целю определить точное количество погибших животных, была исследована береговая линия моря. Точная причина массовой гибели краснокнижных тюленей пока не установлена. В социальных сетях жители продолжают публиковать видео и фото с мертвыми тушами тюленей, которые так и продолжают лежать на береговой линии. 

Известно, что преимущественно в числе погибших молодые, беременные нерпы. Следов удушья рыболовецкими сетями не обнаружено. Возможной причиной гибели, отмечают специалисты, могли стать инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения.

 

 

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