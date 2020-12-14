ЗАМАНА - Хакатон «Politekh-IT-Kirgu» проходит в Махачкале

Хакатон «Politekh-IT-Kirgu» проходит в Махачкале

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14 декабря, 2020. Понедельник 09:01
Хакатон «Politekh-IT-Kirgu» проходит в Махачкале

В Махачкале прошел форум «Politekh-IT-Kirgu» 2020, по направлениям «Бизнес» и «Образование». 

Хакатон «Politekh-IT-Kirgu» проходит в Махачкале
Общество

На своей площадке, Дагестанский технический университет собрал более двухсот молодых, талантливых программистов, дизайнеров и менеджеров, решивших попробовать свои силы в создании цифровых продуктов. В течение двух дней участники хакатона будут интенсивно работать над разработкой и реализацией своих идей. Помогали участникам преподаватели технического университета и работники сферы IT. В категории «Образование» соревновались участники в возрасте до 16 лет, за первое место победитель получил награду в размере 30 тысяч рублей. В области IT бизнеса возможность проявить себя была и у более старших ребят, возрастной порог был обозначен в 19 лет. Победитель по этому направлению получил получат 40 000 рублей.
Лучшего участника всего форума наградили игровой приставкой PlayStation 5 Все призеры форума были отмечены денежными наградами.

Хакатон был организован с Министерством по делам молодежи РД, Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций РД и Министерством образования и науки РД.

 

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взяты из открытых источников
 

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