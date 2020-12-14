Филиал «Дагэнерго» предупреждает жителей республики о лжеэнергетиках

«Дагэнерго» в очередной раз столкнувшись с фактами мошенничества, просит жителей республики проявить внимательность и остерегаться «лжеэнергетиков».

Участились случаи, когда «лжеэнергетики» посещают жителей республики с проверками, демонстрируя фальшивые удостоверения. «Дагэнерго» сообщает, если подлинность удостоверения вызывает сомнения, потребитель имеет право не допускать человека, выдающего себя за работника «Дагэнерго» к своему счетчику.

В настоящее время утверждён новый образец удостоверения, убедиться в подлинности документа можно по печати «Россети Северный Кавказ». В документе должны быть указаны: специальный номер, фамилия, имя и отчество сотрудника, а также его должность. Обязательным является наличие фотографии в удостоверении.

В случае возникших сомнений относительно работника компании «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго», пользователь может обратиться по номеру (8722) 51-87-42 или на круглосуточный телефон доверия для приёма обращений о возможных фактах коррупции: +7 (928) 220-75-69.