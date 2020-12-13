ЗАМАНА - В Дагестане отпраздновали День конституции Российской Федерации

В Дагестане отпраздновали День конституции Российской Федерации

Автор
13 декабря, 2020. Воскресенье 13:11
В Дагестане отпраздновали День конституции Российской Федерации

Так, в рамках празднования в в селе Маджалис Кайтагского района прошел концерт, транслировавшийся в соц.сетях дома культуры, - сообщает РИА «Дагестан».

В Дагестане отпраздновали День конституции Российской Федерации
Общество

Свои номера продемонстрировали воспитанники Детской школы искусств, исполнители и хореографические ансамбли.
В Дахадаевском районе к празднику приурочили мероприятия в дошкольных учреждениях. Детей познакомили с государственными символами, объяснили их значение, рассказали, как важно быть патриотом своей страны и соблюдать правила, заложенные в конституции.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top