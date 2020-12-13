В Дагестане отпраздновали День конституции Российской Федерации

Так, в рамках празднования в в селе Маджалис Кайтагского района прошел концерт, транслировавшийся в соц.сетях дома культуры, - сообщает РИА «Дагестан».

Свои номера продемонстрировали воспитанники Детской школы искусств, исполнители и хореографические ансамбли.

В Дахадаевском районе к празднику приурочили мероприятия в дошкольных учреждениях. Детей познакомили с государственными символами, объяснили их значение, рассказали, как важно быть патриотом своей страны и соблюдать правила, заложенные в конституции.