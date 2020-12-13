Дагестанцы почувствовали толчки землетрясения

По сообщениям соцсетей, в квартирах и домах качались люстры и двигалась мебель. Также толчки ощутили на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, пишут пользователи instagram.

Отметим, что эпицентр землетрясения находился в Урус-Мартановском районе. Информации разрушениях и пострадавших не поступало.