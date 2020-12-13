По сообщениям соцсетей, в квартирах и домах качались люстры и двигалась мебель. Также толчки ощутили на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, пишут пользователи instagram.
Отметим, что эпицентр землетрясения находился в Урус-Мартановском районе. Информации разрушениях и пострадавших не поступало.
Дагестанцы почувствовали толчки землетрясения
- Автор Хадижат
- 13 декабря, 2020. Воскресенье 11:01
Минувшей ночью землетрясение магнитудой 5,6 баллов было зафиксировано в Чеченской республике.
По сообщениям соцсетей, в квартирах и домах качались люстры и двигалась мебель. Также толчки ощутили на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, пишут пользователи instagram.
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