Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Буйнакский район

Спикер Парламента регулярно навещает данную семью, не оставляя детей без внимания. Так и в этом году, к новогоднему празднику семья получила материальную поддержку. Глава района со своей стороны подарил многодетной семье бытовую технику, а также поддержал продовольственным набором. Также Хизри Шихсаидов в рамках визита в Буйнакский район принял участие в открытии сквера имени Героя СССР Юсупа Акаева и проинспектировал недавно отстроенный детский сад.