Спикер Парламента регулярно навещает данную семью, не оставляя детей без внимания. Так и в этом году, к новогоднему празднику семья получила материальную поддержку. Глава района со своей стороны подарил многодетной семье бытовую технику, а также поддержал продовольственным набором. Также Хизри Шихсаидов в рамках визита в Буйнакский район принял участие в открытии сквера имени Героя СССР Юсупа Акаева и проинспектировал недавно отстроенный детский сад.
Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Буйнакский район
- Автор Хадижат
- 13 декабря, 2020. Воскресенье 07:00
В рамках поездки, Хизри Шихсаидов и Глава Буйнакского района Камиль Изиев посетили семью Рамазановых, где воспитывается 12 детей, - сообщает РИА "Дагестан".
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