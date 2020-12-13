ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Буйнакский район

Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Буйнакский район

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13 декабря, 2020. Воскресенье 07:00
Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Буйнакский район

В рамках поездки, Хизри Шихсаидов и Глава Буйнакского района Камиль Изиев посетили семью Рамазановых, где воспитывается 12 детей, - сообщает РИА "Дагестан".

Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Буйнакский район
Общество

Спикер Парламента регулярно навещает данную семью, не оставляя детей без внимания. Так и в этом году, к новогоднему празднику семья получила материальную поддержку. Глава района со своей стороны подарил многодетной семье бытовую технику, а также поддержал продовольственным набором. Также Хизри Шихсаидов в рамках визита в Буйнакский район принял участие в открытии сквера имени Героя СССР Юсупа Акаева и проинспектировал недавно отстроенный детский сад.

 

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