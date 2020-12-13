Как сообщает РИА «Дагестан», трехмесячное обучение закончилось итоговым экзаменом, который прошел для учащихся в форме конкурса. Учащиеся из Дагестана продемонстрировали свой талант, способности и высокий уровень мастерства. По итоговым результатам третье место заняла Асият Абдулаева, второй стала Аминат Дадаева и лучшей по итогам была признана работа Мадины Гаджиевой.
Дагестанки прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской
- Автор Хадижат
- 13 декабря, 2020. Воскресенье 01:02
Восемь дагестанок с инвалидностью по зрению прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской.
Последнее от Хадижат
- В Каякенте ведутся ремонтно-строительные работы на участках автодорог
- В ДГМУ состоялось открытие кол-центра по вопросам коронавируса
- Еще 151 случай коронавируса выявлено в Дагестане за сутки
- Муниципалитеты Дагестана усилили меры по профилактике распространения коронавируса
- В Дагестане ограничили число гостей на регистрации брака в ЗАГСе