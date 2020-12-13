ЗАМАНА - Дагестанки прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской

Дагестанки прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской

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13 декабря, 2020. Воскресенье 01:02
Дагестанки прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской

 Восемь дагестанок с инвалидностью по зрению прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской.

Дагестанки прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской
Общество

Как сообщает РИА «Дагестан», трехмесячное обучение закончилось итоговым экзаменом, который прошел для учащихся в форме конкурса. Учащиеся из Дагестана продемонстрировали свой талант, способности и высокий уровень мастерства. По итоговым результатам третье место заняла Асият Абдулаева, второй стала Аминат Дадаева и лучшей по итогам была признана работа Мадины Гаджиевой.

 

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