Дагестанки прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской

Восемь дагестанок с инвалидностью по зрению прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской.

Как сообщает РИА «Дагестан», трехмесячное обучение закончилось итоговым экзаменом, который прошел для учащихся в форме конкурса. Учащиеся из Дагестана продемонстрировали свой талант, способности и высокий уровень мастерства. По итоговым результатам третье место заняла Асият Абдулаева, второй стала Аминат Дадаева и лучшей по итогам была признана работа Мадины Гаджиевой.