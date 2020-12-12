В ДГМУ состоялось открытие кол-центра по вопросам коронавируса

Врио Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов подчеркнул, что открытие call-центра должно снизить нагрузку со справочной службы уже принимающей звонки в Минздраве Дагестана. С подключением федерального номера 122, количество звонков в call-центр увеличилось в 5 раз. Это более 1,5 тысяч звонков, а операторов работало всего четыре.

Создать большой, активно работающий сall-центр, способный обслужить звонки с любого уголка Дагестана было личным распоряжением врио Главы республики, отметил в своем обращении Анатолий Карибов. Подобный центр удалось создать на базе ДГМУ, все сотрудники службы прошли соответствующее обучение. В call-центре круглосуточно будут работать 10 операторов. Анатолий Карибов подчеркнул, что за несколько дней была проведена очень большая работа, благодаря которой у заболевших коронавирусом граждан теперь еще больше возможностей получить качественную помощь.

По короткому номеру 122 жители республики при заболевании коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на COVID19, получить необходимую консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов, включая звонки со всех операторов мобильной связи.Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб такие, как 03/103, 112.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста.