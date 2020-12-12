ЗАМАНА - В ДГМУ состоялось открытие кол-центра по вопросам коронавируса

В ДГМУ состоялось открытие кол-центра по вопросам коронавируса

Автор
12 декабря, 2020. Суббота 18:00
В ДГМУ состоялось открытие кол-центра по вопросам коронавируса

На базе Дагестанского медуниверситета открылся единый call-центр по вопросам оказания помощи в период борьбы с COVID-19.

В ДГМУ состоялось открытие кол-центра по вопросам коронавируса
Общество

Врио Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов подчеркнул, что открытие call-центра должно снизить нагрузку со справочной службы уже принимающей звонки в Минздраве Дагестана. С подключением федерального номера 122, количество звонков в call-центр увеличилось в 5 раз. Это более 1,5 тысяч звонков, а операторов работало всего четыре.

Создать большой, активно работающий сall-центр, способный обслужить звонки с любого уголка Дагестана было личным распоряжением врио Главы республики, отметил в своем обращении Анатолий Карибов. Подобный центр удалось создать на базе ДГМУ, все сотрудники службы прошли соответствующее обучение. В call-центре круглосуточно будут работать 10 операторов. Анатолий Карибов подчеркнул, что за несколько дней была проведена очень большая работа, благодаря которой у заболевших коронавирусом граждан теперь еще больше возможностей получить качественную помощь.

По короткому номеру 122 жители республики при заболевании коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на COVID19, получить необходимую консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов, включая звонки со всех операторов мобильной связи.Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб такие, как 03/103, 112.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top