ЗАМАНА - Еще 151 случай коронавируса выявлено в Дагестане за сутки

Еще 151 случай коронавируса выявлено в Дагестане за сутки

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12 декабря, 2020. Суббота 14:32
Еще 151 случай коронавируса выявлено в Дагестане за сутки

Согласно оперативной информации Роспотребнадзора по региону, за прошедшие сутки в республике коронавирус подтвердился еще у 151 человека.

Еще 151 случай коронавируса выявлено в Дагестане за сутки
Общество

Всего в Дагестане на данный момент с опасным вирусом борются 20 521 человек. За период пандемии выздоровели 17 980 человека (76 из них за минувшие сутки).
Всего в республике от коронавируса, как сообщает Минздрав Дагестана, скончалось 1 031 человек (5 из них за прошедшие 24 часа). 
Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет, а также для молодежи, страдающей хроническими заболеваниями, до 17 декабря. Также в регионе работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122.
По сообщению Минздрава Дагестана, в республику уже поступила вакцина от коронавируса, предназначена она для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный. Перед применением вакцины пациент должен пройти полное обследование. Противопоказаниями для прививки являются беременность и период грудного вскармливания. Также она противопоказана людям с высокой температурой и признаками заболевания ОРВИ.

 

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