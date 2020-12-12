Еще 151 случай коронавируса выявлено в Дагестане за сутки

Всего в Дагестане на данный момент с опасным вирусом борются 20 521 человек. За период пандемии выздоровели 17 980 человека (76 из них за минувшие сутки).

Всего в республике от коронавируса, как сообщает Минздрав Дагестана, скончалось 1 031 человек (5 из них за прошедшие 24 часа).

Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет, а также для молодежи, страдающей хроническими заболеваниями, до 17 декабря. Также в регионе работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122.

По сообщению Минздрава Дагестана, в республику уже поступила вакцина от коронавируса, предназначена она для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный. Перед применением вакцины пациент должен пройти полное обследование. Противопоказаниями для прививки являются беременность и период грудного вскармливания. Также она противопоказана людям с высокой температурой и признаками заболевания ОРВИ.