Муниципалитеты Дагестана усилили меры по профилактике распространения коронавируса

Так по информации издания, в Кизляре будут проведены дополнительные рейдовые мероприятия с разъяснительной работой на рынках, общественном транспорте, банкетных залах и заведениях общепита, сообщил Глава города Александр Шувалов.

В Дербенте и Буйнакске пошли по примеру Махачкалы, запретив проведение богослужений с присутствием людей, а также исключив возможной работу банкетных залов и кальянах. Также в городах республики, сообщает «Молодежь Дагестана» в своей публикации, запрещено проведение массовых корпоративных мероприятий. Напомним, с необходимостью подобных мер согласна и Ассоциация рестораторов Дагестана.