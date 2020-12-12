ЗАМАНА - Муниципалитеты Дагестана усилили меры по профилактике распространения коронавируса

Муниципалитеты Дагестана усилили меры по профилактике распространения коронавируса

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12 декабря, 2020. Суббота 14:13
Муниципалитеты Дагестана усилили меры по профилактике распространения коронавируса

Как сообщает «Молодежь Дагестана», с приближением новогодних праздников муниципалитеты Дагестана усилили меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Муниципалитеты Дагестана усилили меры по профилактике распространения коронавируса
Общество

Так по информации издания, в Кизляре будут проведены дополнительные рейдовые мероприятия с разъяснительной работой на рынках, общественном транспорте, банкетных залах и заведениях общепита, сообщил Глава города Александр Шувалов.

В Дербенте и Буйнакске пошли по примеру Махачкалы, запретив проведение богослужений с присутствием людей, а также исключив возможной работу банкетных залов и кальянах. Также в городах республики, сообщает «Молодежь Дагестана» в своей публикации, запрещено проведение массовых корпоративных мероприятий. Напомним, с необходимостью подобных мер согласна и Ассоциация рестораторов Дагестана.

 

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