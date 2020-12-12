В Дагестане ограничили число гостей на регистрации брака в ЗАГСе

По информации издания, в каждом зале ЗАГСа в городах и районах республики установлены дезинфицирующие средства. Также сотрудники тщательно следят за соблюдением дистанции между гостями.

По словам Министра юстиции Дагестана Сергея Караченцева, церемонии бракосочетания ограничены 10 участниками. Также гражданам рекомендовано воздержаться от посещения органов ЗАГСа и других учреждений республики, если существующий вопрос можно решить посредством удаленных сервисов. Подробнее о работе, проходящей в республике с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции можно прочитать в публикации «Пандемия и ее последствия» общественно-политического еженедельника «Дагестанская правда» тут.