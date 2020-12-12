В Дагестане предотвратили ввоз крупной партии зараженных яблок

48 тонн яблок везли из Ирана в Россию, через Азербайджан. В результате проверки в них были обнаружены опасные для здоровья элементы.

Напомним, что 10 декабря Россельхознадзор ввел запрет на импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за частого выявления вредителей. Более того, с 11 декабря введен запрет на ввоз помидоров и перца из ряда турецких провинций.