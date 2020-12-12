ЗАМАНА - В Дагестане предотвратили ввоз крупной партии зараженных яблок

В Дагестане предотвратили ввоз крупной партии зараженных яблок

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12 декабря, 2020. Суббота 11:48
В Дагестане предотвратили ввоз крупной партии зараженных яблок

Специалисты регионального Россельхознадзора не допустили ввоз в республику крупной партии зараженных яблок, сообщает РИА «Дагестан».

В Дагестане предотвратили ввоз крупной партии зараженных яблок
Общество

48 тонн яблок везли из Ирана в Россию, через Азербайджан. В результате проверки в них были обнаружены опасные для здоровья элементы.
Напомним, что 10 декабря Россельхознадзор ввел запрет на импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за частого выявления вредителей. Более того, с 11 декабря введен запрет на ввоз помидоров и перца из ряда турецких провинций.

 

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