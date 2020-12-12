Гости находились в республике несколько дней и успели посетить 7 стационаров с ковидными больными и ознакомиться с лабораторной службой. Также представители НИИ отметили, что и по кадровой составляющей, профессиональной подготовке медицинских работников республика находится на достаточно высоком уровне. Руководитель лаборатории Эдуард Карамов особо отметил хорошее оборудование, наличие всех необходимых систем для анализов.
Он уточнил, что особое впечатление на него произвел кадровый персонал, начиная от самого низшего звена, сотрудников, которые собирают, обрабатывают анализы поступающие до лаборантов и врачей.
В Дагестане ежедневно проводится около 4500 исследований на коронавирус
- Автор Хадижат
- 12 декабря, 2020. Суббота 11:41
Об этом говорили на встрече врио главы Минздрава региона со специалистами из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает РГВК "Дагестан".
Гости находились в республике несколько дней и успели посетить 7 стационаров с ковидными больными и ознакомиться с лабораторной службой. Также представители НИИ отметили, что и по кадровой составляющей, профессиональной подготовке медицинских работников республика находится на достаточно высоком уровне. Руководитель лаборатории Эдуард Карамов особо отметил хорошее оборудование, наличие всех необходимых систем для анализов.
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