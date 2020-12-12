В Дагестане ежедневно проводится около 4500 исследований на коронавирус

Гости находились в республике несколько дней и успели посетить 7 стационаров с ковидными больными и ознакомиться с лабораторной службой. Также представители НИИ отметили, что и по кадровой составляющей, профессиональной подготовке медицинских работников республика находится на достаточно высоком уровне. Руководитель лаборатории Эдуард Карамов особо отметил хорошее оборудование, наличие всех необходимых систем для анализов.

Он уточнил, что особое впечатление на него произвел кадровый персонал, начиная от самого низшего звена, сотрудников, которые собирают, обрабатывают анализы поступающие до лаборантов и врачей.