ЗАМАНА - В Дагестане ежедневно проводится около 4500 исследований на коронавирус

В Дагестане ежедневно проводится около 4500 исследований на коронавирус

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12 декабря, 2020. Суббота 11:41
В Дагестане ежедневно проводится около 4500 исследований на коронавирус

Об этом говорили на встрече врио главы Минздрава региона со специалистами из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает РГВК "Дагестан".

В Дагестане ежедневно проводится около 4500 исследований на коронавирус
Общество

Гости находились в республике несколько дней и успели посетить 7 стационаров с ковидными больными и ознакомиться с лабораторной службой. Также представители НИИ отметили, что и по кадровой составляющей, профессиональной подготовке медицинских работников республика находится на достаточно высоком уровне. Руководитель лаборатории Эдуард Карамов особо отметил хорошее оборудование, наличие всех необходимых систем для анализов.
Он уточнил, что особое впечатление на него произвел кадровый персонал, начиная от самого низшего звена, сотрудников, которые собирают, обрабатывают анализы поступающие до лаборантов и врачей.

 

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