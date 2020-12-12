ЗАМАНА - В Каспийске проба воды не соответствует нормам

В Каспийске проба воды не соответствует нормам

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12 декабря, 2020. Суббота 11:28
В Каспийске проба воды не соответствует нормам

В Правительстве Дагестана под председательством Анатолия Карибова прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. В его рамках обсудили вопросы обеспечения качественной водой жителей региона.

В Каспийске проба воды не соответствует нормам
Общество

Согласно информации Роспотребнадзора, качество воды в Махачкале, Каспийске и Избербаш оставляет желать лучшего. В дома жителей поступает мутная, не соответствующая нормативам вода. Эту проблему власти пытаются решить путем подвоза чистой воды, к этой деятельности также подключены активные предприниматели.
Руководитель ведомства Николай Павлов также уточнил, что несоответствие нормам наблюдается и в поселке Сулак, он рекомендовал местным властям усилить подвоз населению качественной, чистой питьевой воды.
Особое внимание на совещание было уделено проведению среди населения разъяснительной работы по профилактике острых кишечных инфекций.

 

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