В Каспийске проба воды не соответствует нормам

Согласно информации Роспотребнадзора, качество воды в Махачкале, Каспийске и Избербаш оставляет желать лучшего. В дома жителей поступает мутная, не соответствующая нормативам вода. Эту проблему власти пытаются решить путем подвоза чистой воды, к этой деятельности также подключены активные предприниматели.

Руководитель ведомства Николай Павлов также уточнил, что несоответствие нормам наблюдается и в поселке Сулак, он рекомендовал местным властям усилить подвоз населению качественной, чистой питьевой воды.

Особое внимание на совещание было уделено проведению среди населения разъяснительной работы по профилактике острых кишечных инфекций.