Таким образом, по мнению врачей, организм борется с заболеванием, бросив все силы на поддержание жизненно необходимых функций.
Но чрезмерно переживать по этому поводу не стоит, пишет издание. Волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на время болезни. Позже они снова начнут расти и выпадение прекратится.
COVID-19 может вызывать выпадение волос
- Автор Хадижат
- 12 декабря, 2020. Суббота 10:13
Коронавирусная инфекция способна вызвать выпадение волос, в случае, если болезнь протекает тяжело сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Таким образом, по мнению врачей, организм борется с заболеванием, бросив все силы на поддержание жизненно необходимых функций.
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