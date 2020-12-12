COVID-19 может вызывать выпадение волос

Таким образом, по мнению врачей, организм борется с заболеванием, бросив все силы на поддержание жизненно необходимых функций.

Но чрезмерно переживать по этому поводу не стоит, пишет издание. Волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на время болезни. Позже они снова начнут расти и выпадение прекратится.