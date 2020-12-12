ЗАМАНА - Замглавы села в Дагестане осужден за получение маткапитала на несуществующего ребенка

Замглавы села в Дагестане осужден за получение маткапитала на несуществующего ребенка

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12 декабря, 2020. Суббота 10:06
Замглавы села в Дагестане осужден за получение маткапитала на несуществующего ребенка

В служебном подлоге и мошенничестве обвиняется бывший заместитель главы села Андых Шамильнского района.

Замглавы села в Дагестане осужден за получение маткапитала на несуществующего ребенка
Общество

По версии следствия, чиновник с помощью поддельного свидетельства о рождении ребенка получил в отделении Пенсионного фонда сертификат на выдачу материнского капитала в размере более 453 тысяч рублей.  Шамильский районный суд приговорил бывшего чиновника к двух годам условно.

 

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