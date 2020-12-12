По версии следствия, чиновник с помощью поддельного свидетельства о рождении ребенка получил в отделении Пенсионного фонда сертификат на выдачу материнского капитала в размере более 453 тысяч рублей. Шамильский районный суд приговорил бывшего чиновника к двух годам условно.
Замглавы села в Дагестане осужден за получение маткапитала на несуществующего ребенка
- Автор Хадижат
- 12 декабря, 2020. Суббота 10:06
В служебном подлоге и мошенничестве обвиняется бывший заместитель главы села Андых Шамильнского района.
Последнее от Хадижат
- Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Конституции Российской Федерации
- Почти 2 млн рублей перевела аферисту главбух предприятия в Дагестане
- COVID-19 может вызывать выпадение волос
- Снос двух самовольных многоэтажек произойдет по иску прокуратуры Махачкалы
- Бывший замглавы Росимущества Дагестана ответит в суде за злоупотребление полномочиями