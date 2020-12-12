Замглавы села в Дагестане осужден за получение маткапитала на несуществующего ребенка

По версии следствия, чиновник с помощью поддельного свидетельства о рождении ребенка получил в отделении Пенсионного фонда сертификат на выдачу материнского капитала в размере более 453 тысяч рублей. Шамильский районный суд приговорил бывшего чиновника к двух годам условно.