ЗАМАНА - Снос двух самовольных многоэтажек произойдет по иску прокуратуры Махачкалы

Снос двух самовольных многоэтажек произойдет по иску прокуратуры Махачкалы

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12 декабря, 2020. Суббота 09:55
Снос двух самовольных многоэтажек произойдет по иску прокуратуры Махачкалы

Прокуратурой было установлено: вдоль автотрассы «Махачкала-Каспийск», на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, без соответствующих разрешений, возводятся две многоэтажки.

Снос двух самовольных многоэтажек произойдет по иску прокуратуры Махачкалы
Общество

Районный суд города Махачкалы рассмотрел данное дело и признал дома самовольными постройками. По решению суда, данные объекты будут снесены.

 

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