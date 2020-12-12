Районный суд города Махачкалы рассмотрел данное дело и признал дома самовольными постройками. По решению суда, данные объекты будут снесены.
Снос двух самовольных многоэтажек произойдет по иску прокуратуры Махачкалы
- Автор Хадижат
- 12 декабря, 2020. Суббота 09:55
Прокуратурой было установлено: вдоль автотрассы «Махачкала-Каспийск», на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, без соответствующих разрешений, возводятся две многоэтажки.
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