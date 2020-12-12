Бывший замглавы Росимущества Дагестана ответит в суде за злоупотребление полномочиями

Следствие предполагает, что чиновник в 2014-2016 годах, злоупотребил своими полномочиями во время проведения конкурса на аренду участков каспийского побережья.

Также, по версии следствия, Усманов предлагал одному из своих знакомых услуги по передаче взятки в 16 миллионов рублей за другую сделку с землей у моря, сообщает РИА «Дагестан». Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и в предложении посредничества во взяточничестве. Квартира и земельные участки принадлежащие обвиняемому и членам его семьи, общей стоимостью более 40 миллионов рублей, в данный момент находятся под арестом.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу и направило его на рассмотрение в суд.