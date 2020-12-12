ЗАМАНА - Дагестанские участники акции #Мывместе подарили мальчику с ДЦП велотренажер

Дагестанские участники акции #Мывместе подарили мальчику с ДЦП велотренажер

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12 декабря, 2020. Суббота 09:32
Дагестанские участники акции #Мывместе подарили мальчику с ДЦП велотренажер

Участники акции #МыВместе, активисты Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан подарили девятилетнему жителю села Карабудахкент портативный велотренажер для ежедневных тренировок, пишет сетевое издание «Мирмол».

Дагестанские участники акции #Мывместе подарили мальчику с ДЦП велотренажер
Общество

Румия Магомедова воспитывает двух детей одна и живет на съемной квартире в Карабудахкенте. Младший сын Салават страдает ДЦП и эпилепсией. Лечебный массаж болезненен для мальчика и может вызвать эпилептический приступ. Узнав, что для развития Салавата необходим портативный велотренажер, активисты Общероссийского народного фронта в Дагестане не смогли остаться в стороне. -Мальчик мечтает встать на ноги. За время проведения акции #МыВместе Салават очень привязался к общественникам, теперь его почти можно назвать подопечным регионального штаба взаимопомощи. Ранее Народный фронт помог мальчику получить прогулочную коляску и тутора приспособления, фиксирующие суставы. Салат пообещал представителям ОНФ заниматься на тренажере три раза в день.

 

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