Дагестанские участники акции #Мывместе подарили мальчику с ДЦП велотренажер

Румия Магомедова воспитывает двух детей одна и живет на съемной квартире в Карабудахкенте. Младший сын Салават страдает ДЦП и эпилепсией. Лечебный массаж болезненен для мальчика и может вызвать эпилептический приступ. Узнав, что для развития Салавата необходим портативный велотренажер, активисты Общероссийского народного фронта в Дагестане не смогли остаться в стороне. -Мальчик мечтает встать на ноги. За время проведения акции #МыВместе Салават очень привязался к общественникам, теперь его почти можно назвать подопечным регионального штаба взаимопомощи. Ранее Народный фронт помог мальчику получить прогулочную коляску и тутора приспособления, фиксирующие суставы. Салат пообещал представителям ОНФ заниматься на тренажере три раза в день.