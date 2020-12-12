В Дагестане продолжаются выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет

В Дагестане продолжаются выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум.

Напомним, в настоящий момент он составляет 10 тысяч рублей, сообщает Минтруда Дагестана. Размер пособия половина величины прожиточного минимума на одного ребенка, 5 тысяч 59 рублей.

В ведомстве сообщили, дополнительные средства для закрытия обязательств по данной выплате поступили во все органы соцзащиты республики. Для получения указанной выплаты гражданам следует обратиться в МФЦ, имея при себе паспорт гражданина РФ. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 дней после подачи заявления. Также граждане могут подать заявление самостоятельно, через Единый портал госуслуг.