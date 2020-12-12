В Дагестан поступила вакцина от коронавируса

Как сообщается на сайте регионального Минздрава, вакцина уже передана в поликлиники Махачкалы и воспользоваться ею может любой желающий.

Для этого лишь необходимо обратиться с данной просьбой в поликлинику по своему месту жительства.

Жители горных районов могут привиться от коронавируса в Республиканском центре инфекционных болезней.

Минздрав уточняет, что вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный. Перед применением вакцины пациент должен пройти полное обследование. Противопоказаниями для прививки являются беременность и период грудного вскармливания. Также она противопоказана людям с высокой температурой и признаками заболевания ОРВИ.