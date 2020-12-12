ЗАМАНА - В Дагестан поступила вакцина от коронавируса

В Дагестан поступила вакцина от коронавируса

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12 декабря, 2020. Суббота 00:16
В Дагестан поступила вакцина от коронавируса

Как сообщается на сайте регионального Минздрава, вакцина уже передана в поликлиники Махачкалы и воспользоваться ею может любой желающий.

В Дагестан поступила вакцина от коронавируса
Общество

Для этого лишь необходимо обратиться с данной просьбой в поликлинику по своему месту жительства.
Жители горных районов могут привиться от коронавируса в Республиканском центре инфекционных болезней.

Минздрав уточняет, что вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный. Перед применением вакцины пациент должен пройти полное обследование. Противопоказаниями для прививки являются беременность и период грудного вскармливания. Также она противопоказана людям с высокой температурой и признаками заболевания ОРВИ.

 

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