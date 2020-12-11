100-летие ректора Даггосуниверситета Абуталиба Абилова

«Мы празднуем столетие Абуталиба Абилова, ректора ДГУ, человека, благодаря которому в нашей республике есть крупнейший научно-образовательный центр, высшее учебное заведение, выпускники которого гордятся своей alma mater, прославляют её своими трудами и успехами, а ученые демонстрирую качественный рост исследований и развития науки. Пандемия внесла свои коррективы, запланированные на начало года масштабные мероприятия по случаю юбилея мы вынуждены были изменить, в феврале мы провели волейбольный турнир в честь 100-летия, и символично, что команда ректората победила», - рассказал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Муртазали Хулатаевич презентовал гостям юбилея книгу памяти Абилова, отдельная презентация книги «Записки ректора» состоится 18 декабря. Воспоминания, слова благодарности и признания в память об Абуталибе Абилове прозвучали на торжественном мероприятии.

«Абуталиб Абилов стал директором первого государственного университета на земле Дагестана, вместе с университетом росла республика. Махачкала превратилась в университетский город. Он создал этот университет с нуля, не умаляя роли и значения последующих ректоров. Абилов был талантливым организатором народного образования республики Его организаторские способности особенно ярко проявлялись в двух моментах: он создавал материально-техническую базу и готовил педагогические кадры», - отметил депутат НС РД Гамидулах Магомедов, окончивший ДГУ и работавший под началом Абилова. По воспоминаниям Магомедова, ректор не пропускал ни одну защиту диссертаций и кандидатских, проходивших за пределами республики. Сегодня в ДГУ более 500 кандидатов наук.

Абуталиб Абилович Абилов родился в 1920 году в селе Уллугатаг Кюринского округа (ныне Сулейман-Стальского района) в семье Абилова Абила Гюкюловича, «бакинского рабочего» В 1954 году Абилов был назначен директором Дагестанского педагогического института, преобразованного в 1957 году в Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина. Здесь он проработал до ухода на пенсию в 1987 году. Здесь в полной мере проявились свойственные ему качества - необыкновенная трудоспособность, организаторский талант, принципиальность и требовательность. «Он был самым горячим сторонником преобразования пединститута в университет. Открытие университета повысило статус города и республики, стало мощным стимулом к развитию образования и науки, повысило общий культурный уровень населения республики. Все силы, всю свою энергию и молодой задор (ему было в то время всего 37 лет) Абуталиб Абилович направил на воспитание научно-педагогических кадров и создание материально-технической базы молодого вуза. Если в 1957-м в нем работало 146 преподавателей, из которых 36 были кандидатами наук, доцентами и только один доктор наук, профессор, то уже через 10 лет из 405 преподавателей было 11 докторов и 125 кандидатов наук. А в 1987 году – это последний год ректорства Абилова – занятия в университете вели 46 профессоров и более 300 кандидатов наук. Среди них был и сам Абуталиб Абилович, ставший в 1960 году доктором исторических наук, одним из зачинателей в изучении истории дагестанской культуры, и 30 человек, представителей разных народов нашей большой страны, чьи диссертации были выполнены под научным руководством профессора Абилова», - вспоминает декан родного для Абуталиба Абилова исторического факультета, Башир Булатов.

Ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов рассказал, как Абилов одним из первых построил храм знаний в республике: «Он активно работал над строительством библиотеки, в то время не было других источников знаний. Научной библиотекой ДГУ мог пользоваться студент любого вуза Дагестана, эта традиция и сегодня сохранилась».

Абуталиб Абилов скончался на 92 году жизни. В своё 90-летие ректор отмечал: «Я очень рад тому, что университет возглавил молодой человек – Муртазали Рабаданов. Он многое сделал для того, чтобы здание университета, аудитории приобрели, наконец, достойный вид. Желаю ему успехов в его непростой работе в очень непростое время. Я всегда готов помочь ему и родному вузу, невзирая на свой возраст». В этом году впервые за долгое время в ДГУ состоялась масштабная программа по обновлению и модернизации помещений, инфраструктуры, коммуникаций. В программу ремонта вошли все 19 зданий вуза.